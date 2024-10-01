Продюсер Пригожин отреагировал на смерть Добрынина фразой «уходит эпоха»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин своим творчеством оставил след в искусстве. В разговоре с «Лентой.ру» Пригожин заметил, что уходит целая эпоха талантливейших людей.

«Я хочу сказать, что так жалко, когда уходят такие люди. Уходит целая эпоха. Эпоха талантливейших людей. Он настолько был добрый человек всегда, всегда был веселый, уважительный такой. Очень грустно. Я только могу выразить соболезнование родным, близким, поклонникам его творчества. К сожалению, жизнь настолько искрометна, мгновенна. Вокруг что-то горит, пылает, а его творчество останется классикой», — поделился Пригожин.

Мы будем вспоминать этого человека, который оставил след в искусстве своими песнями, своим творчеством. Очень много талантливых людей пели его песни, и сам он пел эти песни. Ушел еще один хороший, добрый музыкант, композитор, исполнитель и хороший человек Иосиф Пригожин продюсер

Советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Информацию в разговоре с РБК подтвердила жена артиста Ирина Добрынина. По данным источника, 78-летний исполнитель скончался в московской клинике, куда его госпитализировали меньше недели назад с подозрением на инсульт.