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20:55, 19 июня 2026Мир

В США раскрыли истинное отношение Трампа к Украине

NYT: Трамп не является сторонником Украины и воспринимает конфликт как шоу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не является сторонником Украины и воспринимает события вокруг конфликта как шоу. Об этом написали журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Суон в книге о первых месяцах его нового срока.

«Я не большой поклонник Украины. Разве что украинских женщин. Они постоянно выигрывают конкурс "Мисс Вселенная"», — заявил Трамп на одном из совещаний в Овальном кабинете.

По данным журналистов, американский лидер часто воспринимает политические события через призму зрелищности. В частности, после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года он назвал перепалку «отличным телешоу». Кроме того, он призывал к «сюжетным поворотам» в политическом контексте.

Ранее стало известно, что Трамп якобы достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите «Большой семерки» (G7).

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