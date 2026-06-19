В Индии женщина вышла замуж три раза за пять месяцев и заинтересовала полицию

В индийском штате Химачал-Прадеш полиция заинтересовалась женщиной, которая вышла замуж три раза за пять месяцев. Об этом сообщает Bhaskar English.

По данным издания, подробности о личности женщины и ее супругах не раскрываются. Власти пытаются выяснить, были ли все браки зарегистрированы официально или речь идет только о свадебных церемониях без юридической силы. В Индии, где развод требует судебных процедур, а полигамия запрещена, три свадьбы за пять месяцев — явление крайне необычное. Правоохранители подозревают, что у невесты могли быть мошеннические цели.

Местные юристы уже предполагают, что браки могут быть признаны недействительными, если будет доказано отсутствие намерения создать семью. Пока полиция проводит опрос родственников и соседей, чтобы установить истинные причины произошедшего. Сама женщина не комментирует свою семейную жизнь. Пока не известно, грозит ли женщине какое-либо наказание, но если выяснится, что она нарушила закон, ей могут оштрафовать. Расследование продолжается.

Ранее в штате Махараштра, полиция начала розыск подставной невесты и ее подельников, которые обманули уже девять мужчин. О банде стало известно после жалобы обманутого жениха — его новоиспеченная супруга сбежала после свадьбы вместе с деньгами и ювелирными украшениями.