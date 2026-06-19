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20:59, 19 июня 2026Экономика

Мусорный торнадо пронесся по российскому региону

Мусорный торнадо закрутился в Красноярском крае и попал на видео
Полина Кислицына (Редактор)

Мусорный торнадо пронесся по Красноярскому краю. Внимание на ситуацию в российском регионе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о поселке Солонцы. На записи, снятой на улице Луговой, можно увидеть, как атмосферный вихрь поднял в воздух на большую высоту большое количество мусора.

Уточняется, что жители района неоднократно жаловались, что стихийные свалки возле их домов постоянно увеличиваются в размерах.

Ранее жители Прохладного в Кабардино-Балкарии рассказали, что город утонул в мусоре.

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