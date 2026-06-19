В Белоруссии разработали «Втолодрон»

Белорусское КБ «Дисплей» разработало разведывательный беспилотник «Втолодрон»

Белорусское конструкторское бюро (КБ) «Дисплей» разработало новый разведывательный беспилотник «Втолодрон». Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии в Telegram.

Аппарат вертикального взлета и посадки (Vertical Take Off and Landing, VTOL) предназначен для ведения аэроразведки, измерения дальности до объектов и определения их координат. Беспилотник самолетного типа получил четыре горизонтальных винта для взлета и посадки. Поэтому «Втолодрон» может стартовать без катапульты и взлетной полосы.

Дрон развивает скорость до 120 километров в час, а продолжительность полета составляет не менее 90 минут. Изделие может нести до десяти килограммов полезной нагрузки. Всесуточным аппаратом можно управлять на расстоянии 50 километров.

Ранее госкорпорация «Ростех» представила разведывательный беспилотник Supercam S180 на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026». Аппарат получил дополнительную камеру для обнаружения перехватчиков противника.