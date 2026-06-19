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20:43, 19 июня 2026Наука и техника

В Белоруссии разработали «Втолодрон»

Белорусское КБ «Дисплей» разработало разведывательный беспилотник «Втолодрон»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Госкомвоенпром🇧🇾»

Белорусское конструкторское бюро (КБ) «Дисплей» разработало новый разведывательный беспилотник «Втолодрон». Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии в Telegram.

Аппарат вертикального взлета и посадки (Vertical Take Off and Landing, VTOL) предназначен для ведения аэроразведки, измерения дальности до объектов и определения их координат. Беспилотник самолетного типа получил четыре горизонтальных винта для взлета и посадки. Поэтому «Втолодрон» может стартовать без катапульты и взлетной полосы.

Дрон развивает скорость до 120 километров в час, а продолжительность полета составляет не менее 90 минут. Изделие может нести до десяти килограммов полезной нагрузки. Всесуточным аппаратом можно управлять на расстоянии 50 километров.

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