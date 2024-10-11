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11:28, 11 октября 2024Россия

Пропавший летом ветеран СВО связался с родными и рассказал о работе «в каком-то коттедже»

Пропавший ветеран СВО вернулся домой и рассказал о работе «в каком-то коттедже»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Пропавший около полутора месяцев назад участник специальной военной операции вернулся домой и назвал причину своего отсутствия. По словам сестры бойца, все это время он работал «в каком-то коттедже», сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Связь с мужчиной пропала во второй половине августа. Он планировал уехать в Волгоградскую область с автовокзала на станции метро «Саларьево» в Москве. Он должен был приехать домой — в Волгоградскую область — в тот же день, однако этого не произошло.

Сестра россиянина пояснила, что он работал за еду, сигареты и 900 рублей в день. Адрес коттеджа, где он якобы работал, участник боевых действий не назвал даже после того, как вернулся к родственникам.

Ранее стало известно о ферме в Тульской области, на которой держали в рабстве десять человек, в том числе другого участника СВО. У них отобрали паспорта, их били и заставляли собирать яблоки. Людей заманивали предложением быстрого заработка.

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      Алан Босиков
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