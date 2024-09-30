Цыгане держали в рабстве участника СВО и еще девять человек. Что происходило на ферме под Тулой?

СК проверяет данные о рабстве на ферме под Тулой бойца спецоперации на Украине

В Тульской области на ферме держали в плену десять человек, включая участника спецоперации (СВО). У них отобрали паспорта, били и заставляли собирать яблоки. Утверждается, что это была группа цыган.

Пленников удалось вызволить с помощью волонтеров, которые занимаются помощью попавшим в рабство. После оглашения истории ею заинтересовались следователи.

Людей заманили быстрым заработком в Москве

Волонтерское движение против рабства «Альтернатива» рассказало в четверг, 26 сентября, что пленников удалось освободить на днях. Они под различными предлогами попали в поселок Ровно Белевского района — одному из мужчин изначально предложили подработать на перегрузке дынь за 3000 рублей, другому — картошки за 2000 рублей. Сообщается, что рабов искали в Москве — подходя на улице, предлагая быстрый заработок (разгрузить машину с урожаем), обещая до пяти тысяч рублей сразу на руки.

В итоге всех будущих работников садов привезли в Тульскую область, где объяснили правила пребывания, после чего заставили написать расписки, что они согласны со всем происходящим. В результате их принуждали к сбору яблок. Люди жили в бараках за территорией поселка, окруженных огромными садами, в антисанитарных условиях: без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. Кроме того, пленников били, если они не слушались цыган или хотели отдохнуть. Тех, кто попытался сбежать, возвращали. Волонтеры добавили, что вечером после работы им наливали спирт, что «для некоторых оказалось достаточным, чтобы остаться».

Полиция не смогла освободить всех пленников, сославшись на их «добровольное» согласие

В движении рассказали, что узнали о ситуации, когда к ним обратилась супруга одного из пропавших. Она рассказала, что тот вскоре после пропажи и тщетных поисков позвонил ей и сообщил, что его держат в неволе цыгане, назвав адрес. По его словам, вместе с ним там были несколько десятков человек. Ему удалось сообщить о ситуации лишь за счет спрятанного в носке телефона.

«Альтернатива» вначале сообщила в полицию, что на ферме удерживают людей. По словам волонтеров, полицейские ответили, что «прекрасно знают это место и приезжают туда уже как на работу, постоянно обнаруживая там людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести».

Когда волонтер движения вместе с полицейскими прибыли на место, их встретила цыганка и заявила, что все работники находятся тут добровольно и они никого не держат. Выйдя из бараков, лишь десять человек опровергли это, заявив, что их удерживают. Остальные, по словам волонтера, испугались — полиция заявила, что не может с ними ничего сделать, так как расписки о «добровольности» работы якобы имеют некую силу и стали «эффективной подстраховкой». Причем цыгане заявили, что по факту заплатят им деньги за работу лишь в конце октября.

Десятерых, которые захотели свободы, удалось увезти в Москву, включая мужа сообщившей о пленниках женщины. Большинство освобожденных — жители Москвы и Подмосковья. Среди них был и ветеран спецоперации — как стало известно, после завершения службы по контракту он в столице потратил почти все заработанные деньги, и, надеясь вновь подзаработать, попался в руки цыганам.

«Альтернатива» заявила, что подобное происходит в других фермерских регионах

Освобожденные рассказали, что в пути быстро понимали, что их похитили. Некоторые даже пытались перехватывать руль у водителя и выпрыгнуть из машины, но их «успокаивали» несколькими ударами. По приезде в Ровно у людей отбирали паспорта и заставляли писать расписки, что они добровольно соглашаются на работу.

Муж сообщившей о пленниках женщины рассказал, что пытался сбежать, улучив момент, когда надсмотрщики в садах между яблонь отвернулись, и рванул к остановке на трассе. Однако надсмотрщики спустя пару минут подъехали туда на машине и затащили его обратно.

При этом ферма, как утверждается, принадлежит «уважаемым бизнесменам», но те якобы не знают о рабстве на ней. По словам волонтера, сигналы об использовании рабского труда в этом году поступают из многих фермерских хозяйств Тульской, Воронежской и других областей, где выращивают яблоки.

Для движения это стало одним из самых массовых освобождений людей из трудового рабства, добавили волонтеры.

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Ситуацией заинтересовались следователи

После оглашения сообщения «Альтернативы» в прессе Управление Следственного комитета (СК) РФ по Тульской области организовало проверку по факту незаконного лишения свободы людей.

«В настоящее время с целью проверки указанных доводов и установления полных и объективных обстоятельств произошедшего следователями проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.