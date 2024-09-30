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06:31, 30 сентября 2024Силовые структуры

СК проверит информацию об удерживании участника СВО на ферме

СК проверяет информацию об удерживании участника СВО на ферме в Белевском районе

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

По факту сообщений об удерживании 10 человек, в том числе участника специальной военной операции (СВО), на ферме в Белевском районе проводится доследственная проверка. Об этом сообщило Управление Следственного комитета (СК) России по Тульской области в своем Telegram-канале.

«В настоящее время с целью проверки доводов, указанных в сети "Интернет" и установления полных и объективных обстоятельств произошедшего следователями проводится комплекс проверочных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники из Грузии и Польши похитили пожилого мирного жителя села Черкасское Поречное Курской области и держали его в подвале. Сбежать мужчине помог украинский солдат.

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      Евгений Силаев
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