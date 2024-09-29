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10:44, 29 сентября 2024Россия

Наемники из двух стран похитили жителя Курской области

Наемники из Грузии и Польши держали в подвале жителя села Черкасское Поречное

Фото: Alina Smutko / Reuters

Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники из Грузии и Польши похитили пожилого мирного жителя села Черкасское Поречное Курской области и держали его в подвале. Об этом рассказал эвакуированный сосед потерпевшего, чьи слова передает РИА Новости.

По словам мужчины, во время атаки 6 августа на Курскую область в составе ВСУ находились иностранные наемники, в том числе из Грузии и Польши. В то время в селе Черкасское Поречное Суджанского района с ним проживал сосед.

«Сосед остался, он попал к ним в плен, и его забрали в подвал», — рассказал свидетель.

Мужчина добавил, что его соседу помог сбежать украинский солдат, а затем он полями добрался до российских вооруженных сил.

Ранее жительница Курской области сообщила военным следователям Следственного комитета (СК), что военнослужащие ВСУ планировали похитить и вывезти к себе жителей приграничных районов области. По ее предположению, если бы их вывезли на территорию соседней страны, то «в живых они бы явно не остались».

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      Виктория Кондратьева
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