Наемники из Грузии и Польши держали в подвале жителя села Черкасское Поречное

Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники из Грузии и Польши похитили пожилого мирного жителя села Черкасское Поречное Курской области и держали его в подвале. Об этом рассказал эвакуированный сосед потерпевшего, чьи слова передает РИА Новости.

По словам мужчины, во время атаки 6 августа на Курскую область в составе ВСУ находились иностранные наемники, в том числе из Грузии и Польши. В то время в селе Черкасское Поречное Суджанского района с ним проживал сосед.

«Сосед остался, он попал к ним в плен, и его забрали в подвал», — рассказал свидетель.

Мужчина добавил, что его соседу помог сбежать украинский солдат, а затем он полями добрался до российских вооруженных сил.

Ранее жительница Курской области сообщила военным следователям Следственного комитета (СК), что военнослужащие ВСУ планировали похитить и вывезти к себе жителей приграничных районов области. По ее предположению, если бы их вывезли на территорию соседней страны, то «в живых они бы явно не остались».