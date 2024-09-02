В Курской области узнали о планах ВСУ похитить и увезти местных жителей на Украину

СК установил планы ВСУ похитить и увезти на Украину жителей курского приграничья

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали похитить и вывезти к себе жителей приграничных районов Курской области. Об этом военным следователям Следственного комитета (СК) сообщила местная жительница, передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что для местных жителей украинские военные уже подогнали технику. «Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненых», — поведала она.

По ее предположению, если бы их вывезли на территорию соседней страны, то «в живых они бы явно не остались».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего неизвестно, кроме того, что их около двух тысяч человек.