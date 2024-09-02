Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:27, 2 сентября 2024Россия

В Курской области узнали о планах ВСУ похитить и увезти местных жителей на Украину

СК установил планы ВСУ похитить и увезти на Украину жителей курского приграничья

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали похитить и вывезти к себе жителей приграничных районов Курской области. Об этом военным следователям Следственного комитета (СК) сообщила местная жительница, передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что для местных жителей украинские военные уже подогнали технику. «Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненых», — поведала она.

По ее предположению, если бы их вывезли на территорию соседней страны, то «в живых они бы явно не остались».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего неизвестно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Неонацисты во власти и разменная монета для амбиций Запада. Путин назвал главные причины трагедии на Украине

      Власти сообщили об обнаружении всех жертв крушения Ми-8 на Камчатке

      Очевидец рассказал о драке со стрельбой в центре Москвы

      Аналитик предрек изменение ситуации по переговорам по Украине

      Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл отношение местных мужчин к «слову пацана»

      Мигранты устроили массовую драку в российском регионе

      В Киеве сообщили о пожаре на предприятии после взрыва

      Опубликованы кадры из атакованного ракетами ВСУ Белгорода

      В России нашли способ побороть кадровый голод

      Россиянин расправился со случайным знакомым и попал под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше