Путин начал рабочую программу в Туркменистане

Путин начал рабочую программу в Ашхабаде

Прибывший в Туркменистан президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Ашхабаде. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер приехал в Торгово-промышленную палату (ТПП) Туркмении на своем Aurus. Его встретил президент республики Сердар Бердымухамедов. Здесь глава государства примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Уточняется, что в ходе пленарного заседания форума планируется выступление Путина, а также президентов Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и других стран.

Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом в ночь на пятницу, 11 октября. Кроме участия в международном форуме, у главы государства запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом для обсуждения отношений Москвы и Тегерана, а также ситуации на Ближнем Востоке.