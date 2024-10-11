Путин впервые за долгое время встретился с бывшим президентом Туркменистана

РИА Новости: Путин встретился с экс-президентом Туркменистана

Президент России Владимир Путин встретился с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча с бывшим лидером Туркменистана прошла в рамках государственного визита Путина в столицу республики. «Мы давно не виделись. Я искренне рад этой возможности встретиться с вами лично и поговорить», — сказал президент России. Он также оценил вклад Бердымухамедова в отношения России и Туркменистана в период его президентства.

Ранее Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с главой Ирана Масудом Пезешкианом, где они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.