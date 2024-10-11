Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:58, 11 октября 2024Экономика

Раскрыт способ борьбы с шумом соседей

Эксперт Васильев: перенос розеток поможет избавиться от шума соседей

Фото: Valerii Kolomiiets / Shutterstock / Fotodom

Шум от соседей может проникать в квартиру через розетки или батареи. Способ решить эту проблему «Ленте.ру» назвал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

По словам Васильева, при установке подрозетников стена бурится, что уменьшает ее толщину и ухудшает звукоизоляцию. Кроме того, в панельных домах розетки в противоположных квартирах часто устанавливаются насквозь ради экономии кабеля. Так, розетка становится сквозным окном, через которое проникают не только звуки, но также запахи, сквозняки и насекомые.

Исправить проблему можно, изменив расположение розетки. «В панельных домах штробление стен запрещено, поэтому перенос будет возможен только с помощью кабель-каналов и последующей обшивкой стен гипсокартоном. Старые места установки розеток звукоизолируются алебастром или штукатуркой. В канал, где идет провод, забивают акустическую базальтовую вату», — рассказал эксперт.

Другой, более бюджетный, вариант — упаковка розетки в акустический короб. Его можно купить или изготовить самостоятельно, а затем зафиксировать на стене с помощью акустических герметиков.

Соседский шум также может попадать в квартиру через батареи. Причина кроется в плохой герметизации участков, где труба проходит через перекрытия. Для улучшения звукоизоляции понадобится заделать эти места с помощью герметика и асбестового шнура.

Ранее жительница Красноярска подожгла машину соседа, разозлившись на него за шум от ремонта.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший посол США раскрыл приватный разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году

      В Анапе строят грандиозный отельный комплекс в средиземноморском стиле. Как можно заработать на нем?

      Реклама

      ЦБ заявил о безрассудных кредитных тратах россиян

      Подсчитаны страховые убытки после урагана «Милтон»

      Генпрокуратура Грузии рассказала о причастности Саакашвили к покушению

      Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса на российской трассе

      Рынок авиаоблигаций ожил после провала в 2022 году

      25-летняя девушка потеряла возможность ходить и говорить из-за стресса на работе

      Генсек ООН прокомментировал удар Израиля по объекту миротворцев

      Политолог объяснил идею референдума в Приднестровье по вступлению в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше