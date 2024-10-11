Раскрыт способ борьбы с шумом соседей

Эксперт Васильев: перенос розеток поможет избавиться от шума соседей

Шум от соседей может проникать в квартиру через розетки или батареи. Способ решить эту проблему «Ленте.ру» назвал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

По словам Васильева, при установке подрозетников стена бурится, что уменьшает ее толщину и ухудшает звукоизоляцию. Кроме того, в панельных домах розетки в противоположных квартирах часто устанавливаются насквозь ради экономии кабеля. Так, розетка становится сквозным окном, через которое проникают не только звуки, но также запахи, сквозняки и насекомые.

Исправить проблему можно, изменив расположение розетки. «В панельных домах штробление стен запрещено, поэтому перенос будет возможен только с помощью кабель-каналов и последующей обшивкой стен гипсокартоном. Старые места установки розеток звукоизолируются алебастром или штукатуркой. В канал, где идет провод, забивают акустическую базальтовую вату», — рассказал эксперт.

Другой, более бюджетный, вариант — упаковка розетки в акустический короб. Его можно купить или изготовить самостоятельно, а затем зафиксировать на стене с помощью акустических герметиков.

Соседский шум также может попадать в квартиру через батареи. Причина кроется в плохой герметизации участков, где труба проходит через перекрытия. Для улучшения звукоизоляции понадобится заделать эти места с помощью герметика и асбестового шнура.

Ранее жительница Красноярска подожгла машину соседа, разозлившись на него за шум от ремонта.