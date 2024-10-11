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11:10, 11 октября 2024Россия

Раскрыты повреждения после падения обломков украинской ракеты в российском городе

Мэрия Курска: после падения обломков украинской ракеты повреждены семь авто

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курске после падения обломков ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены семь автомобилей. Об этом заявил глава администрации Центрального округа Андрей Борисов, сообщает мэрия города на своей странице во «ВКонтакте».

Помимо этого, в Курске из-за падения обломков оказались повреждены два частных дома. Сотрудники администрации округа осмотрят получившие повреждения домовладения и проинформируют жителей о порядке получения необходимой помощи в восстановлении имущества.

«Напоминаем, приближаться к обломкам сбитых ракет и БПЛА, трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — говорится в сообщении мэрии.

За минувшие сутки, 10 октября, над Курской областью перехватили три ракеты. Также сообщалось о попытках атак беспилотников. В приграничном регионе ракетную опасность объявляли восемь раз.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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