Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для помощи Украине

РИА Новости: РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины

Россия не поддержала создание нового фонда Всемирного банка (ВБ) для поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции организации.

По словам собеседника агентства, Россия оказалась единственной, кто выступил против. Однако ее доли голосов недостаточно, чтобы заблокировать данное решение, отметил он.

Несмотря на это, как сообщил источник, руководство ВБ пообещало, что средства в фонд будут поступать из стран-доноров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового финансового посреднического фонда, предназначенного для помощи Киеву.