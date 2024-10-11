Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:20, 11 октября 2024Мир

Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для помощи Украине

РИА Новости: РФ выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины

Россия не поддержала создание нового фонда Всемирного банка (ВБ) для поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции организации.

По словам собеседника агентства, Россия оказалась единственной, кто выступил против. Однако ее доли голосов недостаточно, чтобы заблокировать данное решение, отметил он.

Несмотря на это, как сообщил источник, руководство ВБ пообещало, что средства в фонд будут поступать из стран-доноров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового финансового посреднического фонда, предназначенного для помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил Китай с 75-летием дружбы. США разозлил дипломатический подарок президента

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для помощи Украине

      В России назвали лучшее время для наблюдения кометы Tsuchinshan-ATLAS

      Сотня голодных енотов окружила дом американки

      Вероятность исполнения требований Зеленского по Украине оценили словами «почти без шансов»

      В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по Украине

      В Германии полиция начала масштабную операцию из-за поджогов

      Путин прибыл в Туркменистан

      Президент Сербии объяснил подписание осуждающей Россию декларации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше