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02:00, 11 октября 2024Мир

Всемирный банк решил создать новый фонд для поддержки Украины

Reuters: совет директоров Всемирного банка одобрил создание фонда для Украины

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил создание нового финансового посреднического фонда, предназначенного для поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующее решение было принято в четверг, 10 октября, на следующий день после того, как постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро. Уточняется, что средства в фонд финансового посредничества будут поступать из США, Канады и Японии. По данным агентства, новый фонд позволит неевропейским странам участвовать в «более масштабном займе». Ожидается, что эти меры позволят странам «Большой семерки» выполнить данное на саммите лидеров G7 в июне обещание предоставить Украине до 50 миллиардов долларов до конца года.

Источники отметили, что против создания фонда проголосовала только российская сторона.

В сентябре Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительного соглашения с Украиной о выделении очередного транша финансовой помощи в размере 1,1 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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