Всемирный банк решил создать новый фонд для поддержки Украины

Reuters: совет директоров Всемирного банка одобрил создание фонда для Украины

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил создание нового финансового посреднического фонда, предназначенного для поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующее решение было принято в четверг, 10 октября, на следующий день после того, как постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро. Уточняется, что средства в фонд финансового посредничества будут поступать из США, Канады и Японии. По данным агентства, новый фонд позволит неевропейским странам участвовать в «более масштабном займе». Ожидается, что эти меры позволят странам «Большой семерки» выполнить данное на саммите лидеров G7 в июне обещание предоставить Украине до 50 миллиардов долларов до конца года.

Источники отметили, что против создания фонда проголосовала только российская сторона.

В сентябре Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительного соглашения с Украиной о выделении очередного транша финансовой помощи в размере 1,1 миллиарда долларов.