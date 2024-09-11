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08:17, 11 сентября 2024Экономика

МВФ достиг соглашения о новом транше для Украины

МВФ сообщил о предварительном согласии выделить Украине 1,1 миллиарда долларов

Фото: Vitalii Hnidyi / Stringer / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительного соглашения с Украиной о выделении очередного транша финансовой помощи в размере 1,1 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает Reuters.

Соглашение должен одобрить исполнительный фонд МВФ, что произойдет в ближайшие недели. Сами переговоры в фонде назвали трудными, однако подчеркнули, что власти Украины продемонстрировали возможности умело изменять свою политику, а домохозяйства и компании оказались способны к адаптации.

Проверка показала, что Киев выполнил все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня, также удалось достичь договоренностей о реформах для поддержания макроэкономической стабильности. Тем не менее в МВФ констатировали, что риски для Украины остаются чрезвычайно высокими, в том числе из-за продолжающихся в стране боевых действий и проблем с энергетикой.

В 2024 году фонд ожидает роста ВВП на три процента, хотя во втором полугодии из-за атак на энергетическую инфраструктуру риски для ВВП возросли. Прогноз на следующий год составляет 2,5-3,5 процента.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти республики намерены в 2025 году потратить на оборону все собранные налоги. Остальные бюджетные расходы предполагается закрыть за счет внешних источников финансирования.

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