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18:37, 11 октября 2024Экономика

Россиянам напомнили о компенсации за холодные батареи

Юрист Крохин: требуйте пересмотра платы ЖКХ, если отопление на включили вовремя

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Если отопление в жилом доме не включили вовремя, жильцы имеют право потребовать перерасчет платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом россиянам напомнил юрист Константин Крохин в беседе с URA.RU.

При отсутствии отопления в доме, когда температура на улице в течение пяти суток подряд не превышает плюс градусов, эксперт посоветовал в первую очередь обратиться в управляющую компанию. Однако если это не принесло результата, стоит позвонить в жилищную инспекцию и вызвать специалистов, чтобы те зафиксировали не соответствующую норме температуру в помещениях.

Еще один способ, о котором рассказал специалист — пожаловаться об отсутствии отопления по горячей линии по вопросам теплоснабжения — работающие на ней специалисты передадут информацию властям. Крохин отметил, что органы власти следят за ситуацией и координируют мероприятия по устранению неполадок. Таким образом удастся ускорить подачу тепла в дом.

Юрист добавил, что жильцы дома могут получить перерасчет платы за коммунальные услуги, если нарушения температурного режима были зафиксированы специалистом жилнадзора. «Управляющая компания должна проинформировать, насколько задержана подача теплоносителя. Это даст возможность гражданину впоследствии требовать перерасчета платы за отопление», — заключил Крохин.

Ранее россиянам перечислили основные признаки серьезной поломки батареи.

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      Полина Кислицына
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