Россияне ринулись скупать спортивную обувь

«Ъ»: в России резко выросли продажи спортивной обуви

В период с июля по сентябрь 2024 года в России резко увеличились продажи спортивной обуви. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отечественных маркетплейсов.

Так, за отчетный период число подобных покупок на Lamoda выросло на 88 процентов в годовом выражении, а самой популярной у граждан категорией на этом маркетплейсе стали кроссовки (плюс 57 процентов). В свою очередь, на Wildberries продажи спортивной обуви по итогам третьего квартала увеличились 60 процентов, а на Ozon — в 2,3 раза в натуральном и на 84 процента в денежном выражении.

Коммерческий директор гипермаркетов спортивных товаров Desport Феликс Асмолов связал подобную динамику с удобством совершения подобных покупок в интернете. Он заявил, что покупателям больше не так важно обязательно примерять обувь перед ее покупкой. В интернет-магазинах же можно заранее подобрать нужный размер и отказаться от покупки, если товар не подошел клиенту.

Однако в розничной сети Street Beat, специализирующейся на продаже кроссовок, заявили, что спрос россиян на спортивную обувь растет не только в онлайн-сегменте. Так, в июле-сентябре реализация этой обуви в данных магазинах увеличилась на 20 процентов год к году.

Спрос россиян на спортивную обувь стабильно растет с начала 2024 года. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщила, что в январе-июле продажи кроссовок в стране оказались рекордными как минимум за последние три года и достигли уровня в 44,8 миллиарда рублей в денежном выражении. Средний чек подобных покупок, как уточнили эксперты, составил 3699 рублей за пару.