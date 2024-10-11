Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 11 октября 2024Экономика

Россияне ринулись скупать спортивную обувь

«Ъ»: в России резко выросли продажи спортивной обуви

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В период с июля по сентябрь 2024 года в России резко увеличились продажи спортивной обуви. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отечественных маркетплейсов.

Так, за отчетный период число подобных покупок на Lamoda выросло на 88 процентов в годовом выражении, а самой популярной у граждан категорией на этом маркетплейсе стали кроссовки (плюс 57 процентов). В свою очередь, на Wildberries продажи спортивной обуви по итогам третьего квартала увеличились 60 процентов, а на Ozon — в 2,3 раза в натуральном и на 84 процента в денежном выражении.

Коммерческий директор гипермаркетов спортивных товаров Desport Феликс Асмолов связал подобную динамику с удобством совершения подобных покупок в интернете. Он заявил, что покупателям больше не так важно обязательно примерять обувь перед ее покупкой. В интернет-магазинах же можно заранее подобрать нужный размер и отказаться от покупки, если товар не подошел клиенту.

Однако в розничной сети Street Beat, специализирующейся на продаже кроссовок, заявили, что спрос россиян на спортивную обувь растет не только в онлайн-сегменте. Так, в июле-сентябре реализация этой обуви в данных магазинах увеличилась на 20 процентов год к году.

Спрос россиян на спортивную обувь стабильно растет с начала 2024 года. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщила, что в январе-июле продажи кроссовок в стране оказались рекордными как минимум за последние три года и достигли уровня в 44,8 миллиарда рублей в денежном выражении. Средний чек подобных покупок, как уточнили эксперты, составил 3699 рублей за пару.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые фото Сергея Суровикина. Генерал Армагеддон в свой день рождения оказался на спецзадании в Африке

      43-летняя Алессандра Амбросио снялась в купальнике на пляже

      Женщина решила увеличить губы и узнала о страшном диагнозе

      Место нападения на помощника российского депутата попало на видео

      На Украине заявили о потере последних населенных пунктов перед Мирноградом

      В Раде предложили запретить родственникам россиян занимать высшие военные должности

      Российские авиакомпании пожаловались на рост тарифов

      Живущий в Европе комик посмеялся над своими визами в США и Великобританию

      Российский футболист рассказал об отказе «Челси» ради «Спартака»

      Спевший с P. Diddy Тимати отреагировал на обвинения против рэпера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше