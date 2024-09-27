Россияне потратили рекордную сумму на кроссовки

«Ведомости»: россияне потратили рекордные ₽44,8 млрд на кроссовки в 2024 году

Продажи кроссовок в России в январе – июле 2024 года в денежном выражении составили рекордные как минимум за последние три года 44,8 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 27 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»).

Средняя цена на этот вид обуви за январь — июль текущего года составила 3699 рублей за пару. Участники рынка подтверждают рост спроса на эту обувь в нынешнем году. По словам представителя маркетплейса Wildberries, наибольшей популярностью пользуются зарубежные бренды, а частности, американские Nike и Reebok, а также немецкий Adidas.

Собеседники издания также пояснили, что высокая динамика продаж связана с появлением на рынке большого количества отечественных и азиатских брендов, предлагающих продукцию по более доступным ценам. Кроме того, все больше россиян следят за своим здоровьем и начинают заниматься различными видами спорта.

Ранее аналитики выяснили, что самыми популярными марками кроссовок среди россиян оказались Nike, Adidas, New Balance, Puma и Reebook. При этом более трети россиян готовы потратить на новую пару спортивной обуви до 8000 рублей.