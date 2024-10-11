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07:45, 11 октября 2024Экономика

Россияне стали меньше переводить денег за границу

«Ведомости»: объем переведенных средств из России снизился на 14 % в 2024 году

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарный объем переведенных россиянами денежных средств за границу сократился на 14 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки в 527,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Уточняется, что в январе-августе 2022 года граждане перевели в зарубежные банки в общей сложности 1,02 триллиона рублей, а за тот же период 2023-го — 613,1 миллиарда. Таким образом, за два года объем транзакций россиян за границу сократился примерно на 493 миллиарда, а за 12 месяцев — на 407 миллиардов.

При этом, несмотря на заметное снижение оттока средств из России, объемы остатков в иностранной валюте на депозитах россиян в зарубежных банках стабильно растут последние три года, отметили в регуляторе. Так, по состоянию на 1 сентября 2022 года, граждане РФ хранили в зарубежных финансовых организациях 2,76 триллиона рублей, на начало осени 2023-го — 6,76 триллиона, а к концу августа 2024-го — 7,2 триллиона, резюмировали в ЦБ.

На протяжении последних нескольких лет одним из лидеров по объемам привлечения денежных средств россиян оставались страны ближнего зарубежья. В 2022 году таковой была Грузия, однако в 2023-м ее начала постепенно вытеснять с лидирующих позиций Армения. Как сообщало издание РБК, эта страна в прошлом году стала новым центром притяжения для денежных средств россиян. По итогам августа объемы транзакций граждан в Армению резко выросли и достигли отметки в 32,8 миллиарда рублей (плюс 467,9 процента к уровню сентября 2022-го).

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      Анатолий Акулов
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