Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: президенту Путину доверяют 78 процентов опрошенных россиян

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди граждан составляет 78 процентов. Результаты опроса публикует Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос «ФОМнибус» проводился 4–6 октября в 53 субъектах РФ, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов. О доверии Владимиру Путину заявили 78 процентов россиян (плюс 1 процентный пункт за неделю). Также большинство населения (79 процентов) заявили, что он хорошо выполняет свою работу на посту лидера, цитирует ТАСС сообщение ФОМ.

В то же время 51 процент респондентов положительно оценили работу правительства. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, высказались 58 процентов россиян.

Отмечается, что уровень поддержки «Единой России» составил 46 процентов, КПРФ — 8 процентов, ЛДПР — 10 процентов, «Справедливой России — За правду» — 4 процента, «Новых людей» — 3 процента.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что более 77 процентов россиян доверяют Путину. По данным опроса, проведенного в период с 23 по 29 сентября, о доверии главе государства заявили 77,2 процента опрошенных. Одобрение работе президента высказали 73,6 процента респондентов.