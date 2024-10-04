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11:30, 4 октября 2024Россия

Россиянам задали вопрос о доверии Путину и опубликовали результаты

ВЦИОМ: Путину доверяют более 77 процентов россиян

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Более 77 процентов россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, проведенного в период с 23 по 29 сентября, о доверии главе государства заявили 77,2 процента опрошенных. Одобрение работе президента высказали 73,6 процента респондентов.

В исследовании участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Их мнение опрашивалось путем телефонного интервьюирования.

В августе ВЦИОМ провел аналогичный опрос. Тогда был зафиксирован рост доверия Путину на один процентный пункт, достигнув значения 80,8 процента. Перед этим в Кремле заявили, что общественные рейтинги не оказывают влияния на работу главы государства.

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      Алан Босиков
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