Россиянам задали вопрос о доверии Путину и опубликовали результаты

Более 77 процентов россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, проведенного в период с 23 по 29 сентября, о доверии главе государства заявили 77,2 процента опрошенных. Одобрение работе президента высказали 73,6 процента респондентов.
В исследовании участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Их мнение опрашивалось путем телефонного интервьюирования.
В августе ВЦИОМ провел аналогичный опрос. Тогда был зафиксирован рост доверия Путину на один процентный пункт, достигнув значения 80,8 процента. Перед этим в Кремле заявили, что общественные рейтинги не оказывают влияния на работу главы государства.