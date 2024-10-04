Россиянам задали вопрос о доверии Путину и опубликовали результаты

ВЦИОМ: Путину доверяют более 77 процентов россиян

Более 77 процентов россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, проведенного в период с 23 по 29 сентября, о доверии главе государства заявили 77,2 процента опрошенных. Одобрение работе президента высказали 73,6 процента респондентов.

В исследовании участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Их мнение опрашивалось путем телефонного интервьюирования.

В августе ВЦИОМ провел аналогичный опрос. Тогда был зафиксирован рост доверия Путину на один процентный пункт, достигнув значения 80,8 процента. Перед этим в Кремле заявили, что общественные рейтинги не оказывают влияния на работу главы государства.

