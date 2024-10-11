Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:15, 11 октября 2024Силовые структуры

Россиянин хранил дома целый арсенал оружия и попался ФСБ

ФСБ поймали пермяка, хранившего у себя дома целый арсенал оружия

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Юсьва, который незаконно хранил у себя дома арсенал оружия. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление ФСБ по Пермскому краю.

По данным ведомства, у мужчины были изъяты пистолет Макарова, охотничий карабин и более 90 патронов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Дело заведено по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. По этому основанию фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге следователи возбудили дело в отношении рецидивиста, который в состоянии алкогольного опьянения принес в отдел полиции оружие и боеприпасы. Уточняется, что в принесенном им арсенале находились тротиловая шашка, крупнокалиберный заряд, сигнальный патрон, учебный КД 8А, а также более 200 патронов и 15 капсюлей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе

      Актеры байопика «Руки Вверх!» рассказали о создании фильма и кастинге на главную роль

      В России завершат испытания наплавного железнодорожного моста для армии

      Москвичам назвали сроки перехода на зимнюю резину

      Вор в законе Владимир Жураковский Пухлый предстанет перед российским судом

      Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян

      Турция ввела пошлины на один российский товар

      Певица Слава пожаловалась на финансовые проблемы на фоне отмены концертов

      Врач объяснила последние изменения во внешности Кайли Дженнер

      Назван «избавитель» России от разрушительной бури «Милтон»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше