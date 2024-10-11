Россиянин хранил дома целый арсенал оружия и попался ФСБ

ФСБ поймали пермяка, хранившего у себя дома целый арсенал оружия

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Юсьва, который незаконно хранил у себя дома арсенал оружия. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление ФСБ по Пермскому краю.

По данным ведомства, у мужчины были изъяты пистолет Макарова, охотничий карабин и более 90 патронов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Дело заведено по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. По этому основанию фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге следователи возбудили дело в отношении рецидивиста, который в состоянии алкогольного опьянения принес в отдел полиции оружие и боеприпасы. Уточняется, что в принесенном им арсенале находились тротиловая шашка, крупнокалиберный заряд, сигнальный патрон, учебный КД 8А, а также более 200 патронов и 15 капсюлей.