Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:16, 11 октября 2024Силовые структуры

Россиянин перевел деньги на помощь украинским военным и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя ЕАО за финансовую помощь украинским военным

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Еврейской автономной области (ЕАО), который перевел деньги на помощь украинским военным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Дело возбуждено по статье о госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству и ее представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ. В настоящее время фигурант находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ведомства, житель ЕАО, желая помочь украинским вооруженным формированиям, перевел деньги на счет одной из запрещенных в России боевых националистических организаций. Когда банк заблокировал этот перевод, злоумышленник направил денежные средства на счет общественной организации, которая сотрудничает с Вооруженными силами Украины. Следствие по делу продолжается.

Ранее на Алтае суд арестовал 19-летнего жителя Таджикистана, финансировавшего террористов.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе объяснили внезапную готовность Зеленского к переговорам с Россией

      Лавров указал на риски идеи Японии создать «азиатскую НАТО»

      Тигр вцепился в горло женщине

      Названы симптомы передающейся половым путем «лихорадки ленивца»

      Житель рассказал о намеренном ударе ВСУ по больнице в Курской области

      Появилось фото генерала Суровикина на спецзадании

      Китай запустил третий геостационарный спутник для интернета

      Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

      На Украине сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области

      Четверых подростков осудили в российском регионе за ограбление ветерана СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше