Россиянин перевел деньги на помощь украинским военным и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя ЕАО за финансовую помощь украинским военным

Следователи возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Еврейской автономной области (ЕАО), который перевел деньги на помощь украинским военным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Дело возбуждено по статье о госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству и ее представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ. В настоящее время фигурант находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ведомства, житель ЕАО, желая помочь украинским вооруженным формированиям, перевел деньги на счет одной из запрещенных в России боевых националистических организаций. Когда банк заблокировал этот перевод, злоумышленник направил денежные средства на счет общественной организации, которая сотрудничает с Вооруженными силами Украины. Следствие по делу продолжается.

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