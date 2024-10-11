Россиянин получил девять лет колонии за нападение с канцелярским ножом в электричке

Напавший с канцелярским ножом на охранника электрички в Подмосковье сел на 9 лет

Жуковский городской суд Московской области приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, набросившегося с канцелярским ножом на охранника в электричке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство. Он свою вину не признал, от дачи показаний отказался. Россиянин ранее уже был судим.

Суд установил, что в апреле он в состоянии опьянения поругался с инспектором по транспортной безопасности, а затем накинулся на него с канцелярским ножом. Пострадавший получил несколько ударов в височную область головы и в спину. Напавшего скрутили подоспевшие полицейские линейного отдела МВД.

С ранениями потерпевшего госпитализировали, уточняет «МК».

6 октября сообщалось, что в Барнауле 37-летний россиянин по имени Иван изрезал мать ножницами за замечание о злоупотреблении алкоголем.