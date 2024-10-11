Россиянин получил шесть лет колонии за оправдание терроризма в интернете

В Екатеринбурге суд дал мужчине 6 лет колонии за оправдание терроризма

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил 39-летнего жителя Челябинска к шести годам колонии строгого режима по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Следствие и суд установили, что в июне мужчина разместил в мессенджере посты, содержащие признаки оправдания терроризма. В результате ему вменили часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим. Ему на три года запретили администрировать сайты.

Ранее сообщалось, что в Феодосии ФСБ задержала жителя за спонсирование ВСУ и передачу данных о Вооруженных силах России.

