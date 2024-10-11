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19:18, 11 октября 2024Экономика

Россиянин превратил одну квартиру в четыре и разгневал соседей

Житель московской Щербинки разделил квартиру на 4 студии и разгневал соседей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель района Щербинка в Москве превратил одну квартиру в четыре студии и разгневал соседей. Они пожаловались в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о доме на Люблинской улице. Владелец жилья самовольно оборудовал на жилплощади четыре квартиры-студии. Для этого мужчина установил перегородки с дверными проемами, обустроил дополнительные санузлы, создал кухни-ниши на площади жилых комнат, а также превратил изначальную кухню в жилую зону.

Перепланировка оказалась незаконной. Инспекция организовала проверку нарушений, однако собственник жилья проигнорировал требования ведомства. Попасть в квартиру специалистам удалось только через суд. В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности и обязали привести помещение в первоначальный вид.

Ранее гнев соседей вызвал житель московского района Очаково-Матвеевское. Мужчина снес стену между балконом и кухней. Выяснилось, что конструкция была несущей. Помимо этого, москвич сделал из раздельного санузла совмещенный и заменил сантехнику.

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      Нина Ташевская
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