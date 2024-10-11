Россиянин распылил баллончик в лицо участковому и попал в колонию

В Челябинске вынесли приговор мужчине, распылившему в участкового баллончик

В Челябинске суд приговорил к одному году лишения свободы местного жителя, распылившего в участкового баллончик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, 22 февраля сотрудник полиции прибыл в квартиру осужденного по вызову. Сосед пожаловался на нарушение тишины. Однако жилец стал нецензурно выражаться и хватить правоохранителя за форменное обмундирование. Затем он распылил газообразную смесь. Уже в отделе полиции мужчина ударил ногой по голове участкового.

Ранее в Москве следствие попросило продлить содержание под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского.