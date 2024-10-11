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07:44, 11 октября 2024Силовые структуры

Арест напавшего на российского полицейского американца попросили продлить

В Москве следствие просит продлить содержание под стражей американца Татера

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

В Москве следствие просит продлить содержание под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

Ходатайство зарегистрировано в Мещанском суде Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил апелляционную жалобу американца на арест без удовлетворения. При этом Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем.

Он был задержан в Москве в середине августа после того, как устроил дебош в гостинице при заселении. После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, а столичный суд взял его под стражу до 14 октября.

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      Илона Палей
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