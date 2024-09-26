Обвиненного в нападении на российского полицейского американца оставили в СИЗО

В Москве суд оставил под стражей американца Татера, напавшего на полицейского

Московский городской суд оставил под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд оставил решение Мещанского районного суда Москвы в отношении американца без изменения, а апелляционную жалобу мужчины без удовлетворения.

14 августа Татера доставили в полицейский участок после драки в гостинице, куда его не смогли заселить без миграционной карты. Сообщалось, что в отделе иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить.

После этого в отношении Татера возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. 15 августа Мещанский суд Москвы взял его под стражу до 14 октября. Свою вину иностранец не признал.