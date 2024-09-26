Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:19, 26 сентября 2024Силовые структуры

Напавший на полицейского американец раскрыл причину приезда в Россию

Обвиняемый в нападении на полицейского американец Татер приехал в РФ за убежищем
Начало событий в новости Обвиненного в нападении на российского полицейского американца оставили в СИЗО

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского в Москве, приехал в Россию за политическим убежищем. Такую причину раскрывает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

По данным агентства, 46-летний мужчина подвергся преследованию в Соединенных штатах. На заседании иностранец заявил, что больше не считает себя гражданином Америки и попросил представителей посольства уйти.

Джозеф Татер был задержан в Москве в середине августа. Он устроил дебош в гостинице, когда его не смогли заселить в номер без миграционной карты.

После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, а столичный суд взял его под стражу до 14 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Байден решился на передачу Украине дальнобойного оружия

      В Госдуме предложили новую меру для борьбы с коммунальными авариями

      Криптовалютные биржи запустили торги токеном Hamster Kombat

      На популярного российского блогера написали заявление в полицию за угрозу изнасилования

      Популярную рэпершу уличили в измене во время беременности

      Поставки графических процессоров рекордно выросли

      Напавший на полицейского американец раскрыл причину приезда в Россию

      В Германии признали бесполезность «красивых слов» Зеленского на фоне успехов России

      Путин назвал сроки запуска Тихоокеанской железной дороги

      На устроившего дебош на борту самолета российского актера завели уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше