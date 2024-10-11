Обвиняемого в нападении на российского полицейского американца оставили в СИЗО

Суд Москвы продлил арест американца Татера по делу о нападении на полицейского

Мещанский суд Москвы продлил до 14 ноября срок ареста гражданина США, 46-летнего Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя, просившего о продлении иностранцу меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Татера на арест, несмотря на его заявления, что он приехал в Россию за политическим убежищем.

Американца задержали в Москве в середине августа после того, как он устроил дебош в гостинице при заселении. После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, а столичный суд взял его под стражу.