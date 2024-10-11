Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 11 октября 2024Силовые структуры

Обвиняемого в нападении на российского полицейского американца оставили в СИЗО

Суд Москвы продлил арест американца Татера по делу о нападении на полицейского
Начало событий в новости Арест напавшего на российского полицейского американца попросили продлить

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Мещанский суд Москвы продлил до 14 ноября срок ареста гражданина США, 46-летнего Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя, просившего о продлении иностранцу меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Татера на арест, несмотря на его заявления, что он приехал в Россию за политическим убежищем.

Американца задержали в Москве в середине августа после того, как он устроил дебош в гостинице при заселении. После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, а столичный суд взял его под стражу.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      Предсказан крупнейший производитель смартфонов в 2025 году

      Пригожин заявил об уходе Валерии со сцены

      Посудомойку из Следственного комитета России обвинили в терроризме

      Депутат ответил на слова Кадырова о кровной мести

      Раскрыта стоимость самого дешевого дома в Петербурге

      Уроженец Кот-д’Ивуара переехал в Россию и устроился учителем в школу Иркутска

      Турист гулял по улице в Германии и случайно наткнулся на крупнейший в мире бордель

      В детском санатории российского города подростки избили 11-летнего мальчика

      Власти проанализируют цены на рыбу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше