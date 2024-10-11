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13:04, 11 октября 2024Россия

Россиянин уложил на лопатки высказывавшую ему замечание 87-летнюю пенсионерку

Житель Красноярска уложил на лопатки 87-летнюю пенсионерку из-за замечания

Кадр: Telegram-канал «ЧП Красноярск»

Житель Красноярска уложил на лопатки 87-летнюю пенсионерку, которая высказала ему замечание из-за сжигания мусора. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Красноярск».

По данным издания, россиянин что-то сжигал возле помойки. Проходящая мимо старушка выразила ему недовольство. Между ними завязалась словесная перепалка.

Затем мужчина догнал бабушку, преградил ей путь и резко толкнул. Этим агрессор не ограничился: он схватил ее за горло и начал угрожать предметом, похожим на нож.

Правоохранители объявили горожанина в розыск.

Ранее сообщалось, что житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб. Позже пострадавшую отвезли в больницу с переохлаждением и в состоянии сильного обезвоживания.

Оперативники быстро нашли обидчика пенсионерки — им оказался неоднократно судимый 41-летний местный житель.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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