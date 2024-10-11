Россиянин отреставрировал редкую икону и подарил ее храму

Житель Курганской области восстановил редкую икону и подарил ее храму

Житель Курганской области Николай Попроцкий отреставрировал редкую икону и подарил ее храму. Соответствующее сообщение появилось на странице Курганской епархии во «ВКонтакте».

Россиянин получил старинную икону «Введение во храм Пресвятой Богородицы» в плохом состоянии, но он решил вернуть ей первоначальный вид. После восстановления Попроцкий передал ее в храм Введения Пресвятой Богородицы села Введенское Кетовского района.

«Для нас это очень большое и значимое событие, ведь это значит, что Божья Матерь через эту икону вернулась в свой храмовый дом. Особенно радостно, что это событие произошло незадолго от всеми любимого и чтимого праздника — Покрова Пресвятой Богородицы», — отметил настоятель храма протоиерей Михаил Артемов.

Ранее сообщалось, что в Челябинск привезут чудотворную икону Богоматери «Неупиваемая чаша».