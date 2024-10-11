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18:24, 11 октября 2024Моя страна

В Челябинск привезут чудотворную икону

В Челябинск привезут чудотворную икону «Неупиваемая чаша»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Челябинск привезут чудотворную икону «Неупиваемая чаша». Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что перед иконой православные смогут помолиться об избавлении от алкоголизма, курения и других зависимостей. Образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» прибыл на Южный Урал из Введенского Владычнего монастыря Серпухова. В конце сентября икону привезли в Троицк, а сейчас везут в храмы южноуральской столицы.

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Торжественная встреча иконы состоится в Христорождественском соборе в субботу, 12 октября. «Во время Всенощного бдения образ встретят митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и духовенство митрополии», — рассказали в Челябинской митрополии.

Известно, что в соборе Рождества Христова чудотворная икона будет находиться до вечера воскресенья, 13 октября. Затем в течение двух недель она пробудет еще в нескольких храмах Челябинской епархии, а 27 октября икону перевезут в Магнитогорск, затем — в Златоуст. При этом в декабре чудотворной иконе предстоит возвратиться обратно в Серпухов.

Ранее в октябре сообщалось, что изготовленные в российском городе колокола отправят в Европу.

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      Карина Черных
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