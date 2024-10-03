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19:08, 3 октября 2024Моя страна

Изготовленные в российском городе колокола отправят в Европу

Изготовленные в Новосибирске колокола отправят в Париж

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пять бронзовых колоколов, изготовленных специалистами из Новосибирска, отправят в Париж для православного храма Трех Святителей. Об этом пишет Kp.ru.

Отмечается, что их общий вес составил 90 килограммов. Начальник технического отдела Сибирского центра колокольного искусства Виктор Васильев отметил, что набор находится на стадии изготовления. Его планируют отправить в европейский город в течение месяца.

Ранее в Бурятию приехали ветеринарные врачи-хирурги из Европы бесплатно стерилизовать собак. В российский регион прибыли доктора из французского и немецкого зоозащитных фондов.

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      Фариза Бацазова
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