В российский регион приехали ветврачи из Европы бесплатно стерилизовать собак

Два ветеринарных врача-хирурга из Европы приехали в Бурятию стерилизовать собак

В Бурятию приехали ветеринарные врачи-хирурги из Европы бесплатно стерилизовать собак. Об этом сообщает управление ветеринарии российского региона.

Сообщается, что доктора из французского и немецкого зоозащитных фондов работают с 12 по 25 августа. «У нас, как у зоозащитников, цель сократить все-таки численность бездомных животных в Республике Бурятия, потому что собак очень много, приюты переполнены. Постоянно, ежедневно у нас поступают, подбрасываются, привозятся животные», — рассказала зооволонтер Наргиз Муминова.

Уточняется, что операция одному животному занимает около десяти минут. За день врач может провести около 30 таких вмешательств.

Отмечается, что иностранные врачи также делятся опытом с бурятскими специалистами. «Хочется научиться новому и быстрее делать операции и вообще научиться их делать качественно и быстро, чтобы реже возвращались с какими-либо осложнениями», — пояснила ветеринарный врач Анна Луговая.

В июле в Башкирии спасли брошенного посреди затопленного села пса. Населенный пункт был затоплен из-за дождевого паводка, вследствие чего местных жителей эвакуировали.