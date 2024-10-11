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10:23, 11 октября 2024Экономика

Россиянин захотел избавиться от ос и сжег 17 домов

Житель Ростовской области поджег осиное гнездо и устроил пожар на 17 строений

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Житель Белокалитвинского района Ростовской области захотел избавиться от ос на своем участке и нечаянно устроил пожар. Пострадали соседние дома, передает Telegram-канал МЧС России.

Мужчина обнаружил гнездо земляных ос во время высадки саженцев. Чтобы решить проблему, он поджег вредителей. Вместе с гнездом загорелись лежащие неподалеку сухие листья и ветки, а сильный ветер поспособствовал распространению огня. В результате пожар охватил и соседние участки.

В ходе пожара выгорели 17 строений, в том числе жилые дома. По данным ведомства, поджигателю грозит уголовная ответственность.

Ранее житель Москвы вернулся домой с дачи и обнаружил осиное гнездо в квартире. Насекомые залетели в открытую форточку.

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      Александра Качан
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