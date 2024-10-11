Россиянка оставила одномесячную дочь со знакомой и поплатилась

Петербурженка оставила одномесячную дочь знакомой, ребенок попал в реанимацию

Жительница Санкт-Петербурга оставила одномесячную дочь знакомой и поплатилась. По сведениям Telegram-канала «Mash на Мойке», ребенок попал в реанимацию, сейчас врачи борются за жизнь малышки.

Врачи Педиатрического университета оценивают состояние младенца как крайне тяжелое, узнало российское издание.

Девушка, нянчившая новорожденную, пояснила, что уложила ее спать, а спустя некоторое время обнаружила ту в предсмертном состоянии.

Причины и возможные предпосылки случившегося еще предстоит выяснить, пишет «Mash на Мойке».

Ранее сообщалось, что в Московской области акушер щипцами раздавил голову ребенку во время родов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в рамках которого была начата проверка.