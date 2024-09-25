Под Москвой акушер щипцами раздавил голову новорожденному

В Подмосковье акушер щипцами раздавил голову ребенку, спасти младенца не удалось

В Московской области акушер щипцами раздавил голову ребенку во время родов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в августе. Во время родов, которые продолжались около 15 часов, акушеры решили использовать щипцы для извлечения ребенка. При этом ребенку сломали ключицу и повредили жизненно важные органы.

Ребенка поместили в реанимацию сразу после родов. Несмотря на принятые врачами усилия, спасти новорожденного не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в рамках которого была начата проверка.

Ранее в Ленинградской области ребенок не выжил на приеме у стоматолога. Девочка потеряла сознание на приеме, придя в клинику за получением справки о здоровье полости рта.