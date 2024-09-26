В отношении вытащившего новорожденного щипцами в Подмосковье акушера возбудили дело

Акушер из Подмосковья, раздавивший голову новорожденному, стал фигурантом дела

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении акушера, который вытаскивал новорожденного щипцами и раздавил ему голову. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбужден по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Как уточнил источник, заявление на медиков написали родители младенца. Согласно экспертизе, акушер раздавил новорожденному голову и сломал ему ключицу, пока вытягивал его щипцами. Ребенка поместили в реанимацию сразу после родов, но, несмотря на принятые врачами усилия, спасти его не удалось.

