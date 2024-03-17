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23:55, 17 марта 2024Силовые структуры

В Ленинградской области ребенок умер на приеме у стоматолога

В Ленобласти шестилетняя девочка умерла на приеме у стоматолога

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело после после смерти ребенка в клинике стоматологии в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram.

Несчастный случай произошел 17 марта в одной из частных клиник города Кудрово. Во время оказания стоматологических услуг ребенок потерял сознание, а затем скончался. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа с участием судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции.

Как уточняет «78», шестилетняя девочка приехала в клинику для получения справки о здоровье полости рта. В ходе осмотра врач принял решение удалить зуб. По данным телеканала, ребенку трижды вкалывали лидокаин. После того как врач выдернул зуб, девочке стало плохо, у нее началась рвота и она потеряла сознание.

В декабре 2021 года шестилетний мальчик умер в стоматологической клинике в Петербурге. Перед процедурой ребенка обследовали, врачи не выявили никаких отклонений. Вероятной причиной смерти ребенка, предположительно, могла стать передозировка наркоза из-за неверно рассчитанной дозы препарата. Однако врачи утверждали, что ребенок умер еще до введения наркоза — он был очень напуган, и когда сел в кресло, произошла остановка сердца.

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      Марина Совина
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