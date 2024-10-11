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11:29, 11 октября 2024Силовые структуры

Россиянка пропитала героином мочалку и попыталась пронести ее в аэропорт

На Урале задержали женщину, пытавшуюся пронести в аэропорт героиновую мочалку

Фото: freepik / Freepik

В Свердловской области 35-летняя местная жительница создала героиновую мочалку для поездки на море. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на источник.

По данным ведомства, женщина несколько лет употребляла наркотики и даже привлекалась за их хранение. В начале октября она решила полететь на море. Россиянка взяла почти килограмм героина и пропитала им мочалку. Она спрятала ее под курткой и поехала в аэропорт в Кольцово. Однако контроллеры обнаружили запрещенные вещества в зоне досмотра и передали женщину полицейским.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее Кунгурский городской суд Пермского края приговорил двух жителей региона к 7 и 15 годам колонии строгого режима по делу о наркотиках.

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      Екатерина Кашурникова
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