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13:07, 11 октября 2024Путешествия

Российская стюардесса назвала утопающий в грехе и разврате город Европы

Фото: Ana Fernandez / Globallookpress.com

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала город Европы, который «утопает в грехе и разврате». Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, речь идет про Амстердам. При этом она заметила, что в столице Нидерландов интересная архитектура. Россиянка дала городу три балла из возможных десяти.

Ранее эта же стюардесса назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Так, первое место в ее личном рейтинге заняла столица ПортугалииЛиссабон. Этому городу бортпроводница дала 100 баллов из десяти.

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      Марк Успенский
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