Российская учительница раздвинула ноги в танце у шеста и попала на видео

в Нижнем Новгороде учительнице пришлось оправдываться за эротические танцы

Нижегородская учительница выложила в соцсети видео с танцем у пилона. Публикацию подобных материалов педагог оценивает как проявление многогранности ее личности. Ролик опубликовал Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

На кадрах девушка исполняет номер в стрипах — специальной обуви на высокой платформе. Она выгибает спину, после чего ложится на пол и раздвигает ноги.

Также канал опубликовал серию снимков из соцсетей педагога. На снимках она запечатлена в одежде, схожей с нижним бельем.

В администрации школы не оценили увлечения сотрудницы. Директор учебного заведения сообщила журналистам NewsNN, что девушке сделали выговор. «Педагог должен всегда следить за собой, даже в нерабочее время. Это касается и того, что он публикует в социальных сетях», — подчеркнула она.

Ранее в Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротической фотосессии. Перед этим были опубликованы фотографии, на одной из которых женщина позирует с обнаженной грудью, замазанной веществом белого цвета.