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13:14, 11 октября 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали наркокурьера

В Татарстане задержали наркокурьера, перевозившего наркотики из Подмосковья

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Татарстане задержали наркокурьера, перевозившего запрещенные вещества из Подмосковья в Башкортостан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, полицейские остановили машину фигуранта на СПП «Малиновка». Они хотели проверить документы водителя, но заметили, что он сильно нервничает. Тогда сотрудники осмотрели автомобиль и нашли в багажнике резиновую лодку, в которой лежали два свертка. Аналогичные упаковки и пластиковая бутылка с наркотиком лежали в салоне авто. Всего изъято 900 граммов запрещенных веществ.

Возбуждено дело по части 3, статьи 30, части 1 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее в Свердловской области 35-летняя местная жительница создала героиновую мочалку для поездки на море. Контролеры обнаружили запрещенные вещества в зоне досмотра и передали женщину полицейским.

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      Екатерина Кашурникова
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