Российские сварщики стали лучшими на международном чемпионате

Сварщики из Томска победили на международном строительном чемпионате

Сварщики из Томска стали лучшими на IV международном строительном чемпионате, который прошел в Екатеринбурге. Об этом пишет портал Tomsk.ru.

Два специалиста «Томскнефтехима» победили в номинации «Электросварщик ручной работы». Евгений Косенков занял первое место, а Кирилл Шелбогашев — третье.

Генеральный директор «Томскнефтехима» Рамиль Рябиков высказался о победе и участии в соревнованиях своих сотрудников. По его словам, их достижение подтвердило «высокие стандарты качества и профессионализма». «Эти успехи вдохновляют нас продолжать развивать и внедрять новые технологии и подходы в нашей работе», — заявил он.

В чемпионате за награды боролись более 1200 участников из 89 субъектов России и 17 стран.

Ранее сообщалось, что российский слесарь-самоучка представил новый трехметровый арт-объект и поделился творческими планами. Уточнялось, что на одной из улиц Северодвинска появился металлический арт-объект «Москвич 403» весом 700 килограммов. Выяснилось, что его спроектировал Игорь Соловьев, который к идее создания скульптуры шел более десяти лет.

