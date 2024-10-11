В российском городе появился трансформер весом 700 килограмм от слесаря-самоучки

Российский слесарь-самоучка представил новый трехметровый арт-объект и поделился творческими планами. Интервью с ним публикует KP.RU.

На одной из улиц Северодвинска появился металлический арт-объект «Москвич 403» весом 700 килограммов. Его спроектировал Игорь Соловьев, который к идее создания скульптуры шел более десяти лет. До 2014 года будущий сварщик занимался аэрографией, а в 2014 году он начал заниматься сваркой.

Почти десять лет мужчина создает необычные скульптуры, светильники, часы и даже мангалы. В начале пути мужчине поступил заказ из Грозного на робота-гиганта: после этого трансформера россиянина начали узнавать в соцсетях, отсюда появилось множество новых заказов. В конечном счете Соловьев создал три трансформера, которые расположены в Грозном, Калининграде и Северодвинске.

Над созданием такой массивной статуи оренбуржец восемь месяцев старался практически в одиночку — с некоторыми мелочами ему помогали товарищи. «Конечно, работа сама по себе очень сложная. Пока я создавал "Москвича", меня не беспокоила усталость, многочисленные ожоги на руках от сварки», — признавался он.

В конце июня во Владивостоке активисты достали со дна Японского моря необычный арт-объект — русалку, некогда украшавшую часть городской набережной. В дальнейшем ее хотят почистить и восстановить.

