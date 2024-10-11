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06:29, 11 октября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили антенны Starlink ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил замаскированные спутниковые антенны Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщило Министерство обороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что антенны Starlink были уничтожены с помощью ударных FPV-дронов. Как отметили в МО, расчет ударных беспилотников работает парой. В то время как первый номер готовит ударный дрон к запуску, второй номер наблюдает за целью. После запуска FPV-дрона, второй номер корректирует полет дрона для точного наведения на цель.

18 сентября сообщалось, что Росгвардия уничтожила станцию спутниковой связи Starlink, которую использовали ВСУ в Черниговской области.

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      Марина Совина
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